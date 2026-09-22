У НАТО намагаються навчитися воювати як українці, але є велика проблема

У Латвії пройшли навчання сил НАТО під командуванням Канади, які були максимально наближені до сценарію масштабної війни з Росією. Військові при цьому намагалися врахувати головний урок війни в Україні – стрімке перетворення безпілотників на один із ключових інструментів на полі бою. Проте самі учасники визнають, що до повноцінного освоєння нової тактики альянсу ще далеко. Про це пише The Wall Street Journal.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

"Ми тепер не просто тренуємось. Ми проводимо відпрацювання конкретних бойових завдань", — заявив командир канадської бригади полковник Девід Брассард.

Військовослужбовці вивчали численні записи бойових застосувань дронів з України та Росії. Майже всі бійці однієї з рота отримали хоча б базові навички управління безпілотниками. Проте командири визнають, що до рівня українських підрозділів їм поки що далеко.

Особливо показово виглядало застосування бронетехніки. Екіпажі танків Leopard лише починають освоювати способи протидії безпілотникам. На деяких машинах не було навіть спеціалізованих систем виявлення дронів. Один із військовослужбовців розповів, що як засіб захисту йому мають видати дробовик.

Артилеристи пішли іншим шляхом: гаубиці M777 намагалися розміщувати на більшій відстані один від одного та додатково заглиблювати позиції. Розрахунок будувався у тому, щоб утруднити противнику виявлення і поразка гармат з повітря.

Проте Юріс Юрашс, колишній депутат парламенту Латвії, а нині військовослужбовець ЗСУ, вважає таку тактику недостатньою. За його словами, в Україні артилерія після пострілу швидко стає метою дронів, а танки змушені використовувати численні захисні конструкції.

WSJ зазначає, що досвід війни змушує НАТО переглядати традиційну військову доктрину. Дрони змінюють розвідку, вогневу поразку та застосування бронетехніки, а армії альянсу намагаються адаптуватися до реальності, яку українські військові щодня проходять на практиці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін влаштував "вибори" не заради Держдуми: що Кремль хоче перевірити перед новим етапом війни.



