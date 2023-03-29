В НАТО рассказали, есть ли угроза нападения России на Молдову

Россия в ближайшее время не сможет совершить нападение на Молдову. Для этого российской армии сегодня не хватает ресурсов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заместителя генсека НАТО Мирчу Джоанэ в интервью TVR INFO.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. Фото: Фейсбук

"Я говорил и повторяю, что мы не видим риска неизбежного военного нападения на Республику Молдова со стороны Российской Федерации. По очень простым причинам: у них не хватает ресурсов, чтобы доехать до Одессы, Приднестровья и замкнуть петлю", — отметил Мирчу Джоанэ.

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В НАТО подчеркнули, что, несмотря на то, что у россиян нет возможности для силовой операции против Молдовы, Россия продолжает применять весь арсенал гибридной войны.

По словам заместителя генсека, митинги против действующей власти Молдовы – одна из попыток навредить демократическому режиму.

"Попытка свергнуть избранный демократический режим является активной операцией, мобилизация политических сил, коммуникация, дезинформация, ложь используются в очень больших масштабах в Молдове (Ред. – россиянами)", — заявил Джоанэ.

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