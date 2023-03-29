В НАТО рассказали, есть ли угроза нападения России на Молдову

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Кравцев Сергей
Россия в ближайшее время не сможет совершить нападение на Молдову. Для этого российской армии сегодня не хватает ресурсов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заместителя генсека НАТО Мирчу Джоанэ в интервью TVR INFO.
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. Фото: Фейсбук
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В НАТО подчеркнули, что, несмотря на то, что у россиян нет возможности для силовой операции против Молдовы, Россия продолжает применять весь арсенал гибридной войны.
По словам заместителя генсека, митинги против действующей власти Молдовы – одна из попыток навредить демократическому режиму.
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Также издание "Комментарии" сообщало — США призвали Венгрию не медлить с решением о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Что до Турции, то ее лидер Реджеп Эрдоган пообещал ратифицировать договор о вступлении Финляндии в НАТО в мае. А вот Швеции турки поставили "на паузу". Как ситуация может развиваться далее? Есть ли шанс, что Швеция и Финляндия, как ранее планировалось, обретут членство в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.
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