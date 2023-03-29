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В НАТО рассказали, есть ли угроза нападения России на Молдову

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что военная операция Кремля против Молдовы сейчас невозможна

сегодня, 12:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия в ближайшее время не сможет совершить нападение на Молдову. Для этого российской армии сегодня не хватает ресурсов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заместителя генсека НАТО Мирчу Джоанэ в интервью TVR INFO.

В НАТО рассказали, есть ли угроза нападения России на Молдову

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. Фото: Фейсбук

"Я говорил и повторяю, что мы не видим риска неизбежного военного нападения на Республику Молдова со стороны Российской Федерации. По очень простым причинам: у них не хватает ресурсов, чтобы доехать до Одессы, Приднестровья и замкнуть петлю", — отметил Мирчу Джоанэ.


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В НАТО подчеркнули, что, несмотря на то, что у россиян нет возможности для силовой операции против Молдовы, Россия продолжает применять весь арсенал гибридной войны. 

По словам заместителя генсека, митинги против действующей власти Молдовы – одна из попыток навредить демократическому режиму.

"Попытка свергнуть избранный демократический режим является активной операцией, мобилизация политических сил, коммуникация, дезинформация, ложь используются в очень больших масштабах в Молдове (Ред. – россиянами)", — заявил Джоанэ.

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Также издание "Комментарии" сообщало — США призвали Венгрию не медлить с решением о ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Что до Турции, то ее лидер Реджеп Эрдоган пообещал ратифицировать договор о вступлении Финляндии в НАТО в мае. А вот Швеции турки поставили "на паузу". Как ситуация может развиваться далее? Есть ли шанс, что Швеция и Финляндия, как ранее планировалось, обретут членство в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: http://stiri.tvr.ro/exclusiv-interviu-cu-secretarul-general-adjunct-al-nato-mircea-geoana_927938.html#view
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