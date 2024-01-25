В НАТО рассказали, как недооценили Россию в войне: что не учли партнеры Украины

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что прогнозы НАТО по России не оправдались, ведь россияне продолжают производить миллионы артиллерийских снарядов и мобилизовать сотни тысяч новых военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Генерал Мартин Херем. Фото из открытых источников

Мартин Херем отметил, что новые данные разведки вынудили НАТО пересмотреть предварительные оценки партнеров по способности России производить боеприпасы и пополнять войско. Таким образом, это указывает на необходимость подготовки к длительному конфликту.

По предварительным оценкам Россия могла производить около миллиона артиллерийских снарядов в год, однако теперь данные свидетельствуют о более высоких показателях, превышающих общеевропейские.

"Многие думали, что они не могут выйти за рамки этого – сегодня факты говорят нам о другом. Они могут производить еще больше – в разы больше – боеприпасов", – сказал Мартин Херем.

Эстонская разведка также предполагает, что Россия сможет через 3-5 лет нарастить свои военные мощности до таких объемов, которые смогут представлять угрозу для НАТО, в том числе для нападения на Эстонию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО обеспокоились и указали на ограниченное время на подготовку к войне. Однако генсек Столтенберг заявил, что прямой угрозы России для альянса нет.

Также "Комментарии" писали об украинском дипломате Валерие Чалом, который рассказал, с какой страны президент России Владимир Путин начнет нападение на НАТО и почему российский диктатор избрал именно эту страну.