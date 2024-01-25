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В НАТО рассказали, как недооценили Россию в войне: что не учли партнеры Украины

Генерал Мартин Херем объяснил, что Россия не приблизилась к границе взлома в войне в Украине, как это предполагали в НАТО.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что прогнозы НАТО по России не оправдались, ведь россияне продолжают производить миллионы артиллерийских снарядов и мобилизовать сотни тысяч новых военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

В НАТО рассказали, как недооценили Россию в войне: что не учли партнеры Украины

Генерал Мартин Херем. Фото из открытых источников

Мартин Херем отметил, что новые данные разведки вынудили НАТО пересмотреть предварительные оценки партнеров по способности России производить боеприпасы и пополнять войско. Таким образом, это указывает на необходимость подготовки к длительному конфликту.

По предварительным оценкам Россия могла производить около миллиона артиллерийских снарядов в год, однако теперь данные свидетельствуют о более высоких показателях, превышающих общеевропейские.

"Многие думали, что они не могут выйти за рамки этого – сегодня факты говорят нам о другом. Они могут производить еще больше – в разы больше – боеприпасов", – сказал Мартин Херем.

Эстонская разведка также предполагает, что Россия сможет через 3-5 лет нарастить свои военные мощности до таких объемов, которые смогут представлять угрозу для НАТО, в том числе для нападения на Эстонию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО обеспокоились и указали на ограниченное время на подготовку к войне. Однако генсек Столтенберг заявил, что прямой угрозы России для альянса нет.

Также "Комментарии" писали об украинском дипломате Валерие Чалом, который рассказал, с какой страны президент России Владимир Путин начнет нападение на НАТО и почему российский диктатор избрал именно эту страну.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-24/russian-ability-to-sustain-war-was-underestimated-says-general
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