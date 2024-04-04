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В НАТО рассматривают сценарий, когда союзники не смогут помочь Украине. Чем это угрожает

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о двух сценариях, которые могут ожидать Украину. Плохой заключается в том, что союзники не смогут оказать Киеву необходимую помощь и тогда Россия захватит больше территорий

сегодня, 20:04
Автор:
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Ткачик Олеся
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе заявил, что ситуация на поле боя в Украине сложная. По его словам, страна-агрессор оказывает давление на Силы обороны по всей линии фронта. Кроме того, добавил генсек НАТО, Россия даже ради незначительных целей готова жертвовать личным составом и техникой.

В НАТО рассматривают сценарий, когда союзники не смогут помочь Украине. Чем это угрожает

Йенс Столтенберг

Такая ситуация, по словам Столтенберга, серьезная, поэтому необходимо как можно скорее привлечь всю необходимую помощь Украине.

При этом генсек НАТО рассказал, что есть два сценария того, как в дальнейшем могут развиваться события на фронте. Первый сценарий состоит в том, что союзники НАТО смогут мобилизоваться и предоставить Украине всю необходимую поддержку. В этом случае Силы обороны получат возможность вернуть больше своих территорий, захваченных страной-агрессором.

Второй сценарий состоит в том, что союзники не смогут предоставить всю необходимую помощь Украине. В этом случае существует очень серьезный риск, что Российская Федерация захватит еще больше украинских территорий.

Именно поэтому, подчеркнул Столтенберг, единственным путем в достижении справедливого и длительного мира в Украине являются сильные Вооруженные силы Украины. Ведь только они могут убедить кремлевского диктатора Владимира Путина в том, что он не сможет выиграть войну на поле боя.

"И это единственный способ убедить его, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться относительно определенного рода приемлемого решения, в соответствии с которым Украина возобладает как суверенное и независимое государство".
, – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг выразил уверенность, что этого можно добиться, если союзники НАТО предоставят все, что должно быть доставлено в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что союзники Украины находятся на два шага позади в вопросе предоставления стране необходимой помощи.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=noXFHRZcoec
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