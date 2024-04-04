В НАТО рассматривают сценарий, когда союзники не смогут помочь Украине. Чем это угрожает

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе заявил, что ситуация на поле боя в Украине сложная. По его словам, страна-агрессор оказывает давление на Силы обороны по всей линии фронта. Кроме того, добавил генсек НАТО, Россия даже ради незначительных целей готова жертвовать личным составом и техникой.

Йенс Столтенберг

Такая ситуация, по словам Столтенберга, серьезная, поэтому необходимо как можно скорее привлечь всю необходимую помощь Украине.

При этом генсек НАТО рассказал, что есть два сценария того, как в дальнейшем могут развиваться события на фронте. Первый сценарий состоит в том, что союзники НАТО смогут мобилизоваться и предоставить Украине всю необходимую поддержку. В этом случае Силы обороны получат возможность вернуть больше своих территорий, захваченных страной-агрессором.

Второй сценарий состоит в том, что союзники не смогут предоставить всю необходимую помощь Украине. В этом случае существует очень серьезный риск, что Российская Федерация захватит еще больше украинских территорий.

Именно поэтому, подчеркнул Столтенберг, единственным путем в достижении справедливого и длительного мира в Украине являются сильные Вооруженные силы Украины. Ведь только они могут убедить кремлевского диктатора Владимира Путина в том, что он не сможет выиграть войну на поле боя.

"И это единственный способ убедить его, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться относительно определенного рода приемлемого решения, в соответствии с которым Украина возобладает как суверенное и независимое государство".

, – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг выразил уверенность, что этого можно добиться, если союзники НАТО предоставят все, что должно быть доставлено в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что союзники Украины находятся на два шага позади в вопросе предоставления стране необходимой помощи.