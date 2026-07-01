У НАТО спалахнула суперечка через Україну: хто блокує багатомільярдні гарантії

За кілька днів до саміту НАТО в Анкарі країни Альянсу продовжують сперечатися щодо майбутньої військової підтримки України. Попри попередню домовленість про виділення Києву 70 млрд євро у 2026 році, союзники досі не можуть узгодити, чи варто офіційно гарантувати аналогічний рівень допомоги ще й у 2027 році. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine з посиланням на дипломатичні джерела.

Україна-НАТО. Фото: з відкритих джерел

Під час засідання послів НАТО в Брюсселі було погоджено положення про надання Україні 70 млрд євро на військове обладнання, підготовку військових та інші оборонні потреби у 2026 році. Однак ключова частина документа, яка мала б закріпити довгострокові зобов'язання союзників, поки залишається неузгодженою.

За інформацією видання, найбільший спротив висловлює Італія, яка виступає проти фіксації конкретної дати – 2027 року. Через це відповідний пункт у проєкті декларації досі залишається у дужках, а дипломати мають провести додатковий раунд переговорів, щоб знайти компроміс до відкриття саміту.

Як зазначають джерела, саме дворічне зобов'язання стало б найсильнішим політичним сигналом підтримки України після припинення американської військової допомоги за адміністрації Дональда Трампа. У Берліні переконані, що така домовленість зробила б фінансування більш передбачуваним та прозорим.

Водночас сума у 70 млрд євро не є повністю новою. До неї входять 30 млрд євро кредитних коштів Євросоюзу та близько 40 млрд євро вже погоджених військових зобов'язань союзників. Якщо ж НАТО все-таки погодить аналогічний пакет і на 2027 рік, загальний обсяг гарантій для України сягне 140 млрд євро.

Найбільший фінансовий внесок планує зробити Німеччина – 11,5 млрд євро. Значні суми також готові надати Велика Британія, Данія, Нідерланди та Швеція.

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