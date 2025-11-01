Рубрики
Среди военных и чиновников НАТО увеличивается число тех, кто разделяет мнение о том, что война с Россией неизбежна. О "Фазе ноль" в противостоянии с Россией говорят не только военные эксперты. Внутри НАТО также наблюдается серьёзное беспокойство. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Welt".
Аналитики считают, что угроза российского нападения в разы возрастет после завершения войны в Украине.
Альянс также обеспокоен реорганизацией некоторых российских военных округов. Эта реформа приведет к увеличению присутствия российских войск на границах со странами НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
Для НАТО размещение вражеских войск вблизи границы представляет собой проблему: российские вооруженные силы могут начать быстрое нападение в случае кризиса, а время предупреждения для оборонительного альянса будет очень коротким. Поэтому НАТО ведет интенсивную подготовку к предотвращению нападения России, и уже началась работа над реализацией секретных оборонительных планов.
По данным издания, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Т. Донахью девять дней назад в Брюсселе представил военным представителям 32 государств-членов НАТО комплексную концепцию обороны ("Концепция линии сдерживания на восточном фланге"). Удивляет, что эта Концепция объемом 4400 страниц.
