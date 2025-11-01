В НАТО разработали план обороны для войны с РФ: что в нем удивляет

Среди военных и чиновников НАТО увеличивается число тех, кто разделяет мнение о том, что война с Россией неизбежна. О "Фазе ноль" в противостоянии с Россией говорят не только военные эксперты. Внутри НАТО также наблюдается серьёзное беспокойство. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Welt".

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

Аналитики считают, что угроза российского нападения в разы возрастет после завершения войны в Украине.

"Никто не знает, как долго продлится война на Украине. Но опасность нападения на территорию НАТО, особенно в странах Балтии, станет наибольшей после окончания войны в Украине. Мы уже находимся в "Фазе ноль"" — заявил изданию бывший высокопоставленный генерал НАТО.

Альянс также обеспокоен реорганизацией некоторых российских военных округов. Эта реформа приведет к увеличению присутствия российских войск на границах со странами НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

"Мы видим, что эти подразделения быстро перебрасываются на Украину после одной-двух недель обучения для ведения боевых действий. Но рано или поздно они вернутся", — подчеркнул он.

Для НАТО размещение вражеских войск вблизи границы представляет собой проблему: российские вооруженные силы могут начать быстрое нападение в случае кризиса, а время предупреждения для оборонительного альянса будет очень коротким. Поэтому НАТО ведет интенсивную подготовку к предотвращению нападения России, и уже началась работа над реализацией секретных оборонительных планов.

По данным издания, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Т. Донахью девять дней назад в Брюсселе представил военным представителям 32 государств-членов НАТО комплексную концепцию обороны ("Концепция линии сдерживания на восточном фланге"). Удивляет, что эта Концепция объемом 4400 страниц.

"Беспилотники и автономное оружие играют ключевую роль в концепции Донахью, равно как и развертывание большего количества более тяжёлых вооружений вдоль восточной границы НАТО, а также улучшение сетевого взаимодействия между вооружёнными силами для обмена данными", — отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп выводит войска США из Европы: какие шаги срочно предпринимают в НАТО.