У НАТО розробили план оборони для війни з РФ: що в ньому дивує

Серед військових і чиновників НАТО збільшується кількість тих, хто поділяє думку про те, що війна з Росією неминуча. Про "Фазу нуль" у протистоянні з Росією говорять не лише військові експерти. Всередині НАТО також спостерігається серйозне занепокоєння. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Welt".

НАТО та Росія. Фото: з відкритих джерел

Аналітики вважають, що загроза російського нападу вкотре зросте після завершення війни в Україні.

"Ніхто не знає, як довго триватиме війна в Україні. Але небезпека нападу на територію НАТО, особливо в країнах Балтії, стане найбільшою після закінчення війни в Україні. Ми вже перебуваємо у "Фазі нуль"", — заявив виданню колишній високопоставлений генерал НАТО.

Альянс також переймається реорганізацією деяких російських військових округів. Ця реформа призведе до збільшення присутності російських військ на кордонах із країнами НАТО, заявив глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

"Ми бачимо, що ці підрозділи швидко перекидаються на Україну після одного-двох тижнів навчання для ведення бойових дій. Але рано чи пізно вони повернуться", — наголосив він.

Для НАТО розміщення ворожих військ поблизу кордону є проблемою: російські збройні сили можуть почати швидкий напад у разі кризи, а час попередження для оборонного альянсу буде дуже коротким. Тому НАТО веде інтенсивну підготовку до запобігання нападу Росії, і вже розпочалася робота над реалізацією секретних оборонних планів.

За даними видання, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Крістофер Т. Донах'ю дев'ять днів тому в Брюсселі представив військовим представникам 32 держав-членів НАТО комплексну концепцію оборони (Концепція лінії стримування на східному фланзі). Дивує, що ця Концепція об'ємом 4400 сторінок.

"Беспілотники та автономна зброя відіграють ключову роль у концепції Донахью, так само як і розгортання більшої кількості важчих озброєнь вздовж східного кордону НАТО, а також покращення мережевої взаємодії між збройними силами для обміну даними", — зазначає видання.

