В НАТО сделали прогноз о продолжительности войны в Украине: что сказали

Российско-украинская война будет затяжной и не закончится в 2024 году, поскольку ни одна из сторон не демонстрирует способность одержать решающую победу тем или иным способом. Об этом в эфире Digi24 заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает портал "Комментарии".

НАТО остается важным союзником Украины. Фото из открытых источников

"Конца войны не будет в 2024 году. И, возможно, даже в 2025-м. Мы ожидаем, что война будет затяжной с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеваниями и потерями территорий", — сказал Мирча Джоане.

При этом заместитель генерального секретаря НАТО призвал не впадать в пессимизм, так как у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать войну с РФ и добиться успеха.

"Нет абсолютно никакого риска поражения Украины. Россия теряет 300 солдат ежедневно, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов. Россия находится не в лучшей ситуации", – подчеркнул Мирча Джоане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.