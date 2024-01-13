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В НАТО сделали прогноз о продолжительности войны в Украине: что сказали

В НАТО убеждены, что война РФ против Украины будет продолжительной

сегодня, 18:19
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российско-украинская война будет затяжной и не закончится в 2024 году, поскольку ни одна из сторон не демонстрирует способность одержать решающую победу тем или иным способом. Об этом в эфире Digi24 заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает портал "Комментарии".

В НАТО сделали прогноз о продолжительности войны в Украине: что сказали

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"Конца войны не будет в 2024 году. И, возможно, даже в 2025-м. Мы ожидаем, что война будет затяжной с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеваниями и потерями территорий", — сказал Мирча Джоане.

При этом заместитель генерального секретаря НАТО призвал не впадать в пессимизм, так как у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать войну с РФ и добиться успеха.

"Нет абсолютно никакого риска поражения Украины. Россия теряет 300 солдат ежедневно, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов. Россия находится не в лучшей ситуации", – подчеркнул Мирча Джоане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.



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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/externe/mircea-geoana-sub-nicio-forma-nu-vom-putea-accepta-ca-rusia-sa-revina-pe-granita-romaniei-2647659
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 18:32

Да пошли вы все к черту со своей войной, конченные как и кацапы!!! оружия для победы так истребляют Украинцев!!! плевать на вашу войну и мобилизацию!!!


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