В НАТО сделали прогноз о продолжительности войны в Украине: что сказали

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Российско-украинская война будет затяжной и не закончится в 2024 году, поскольку ни одна из сторон не демонстрирует способность одержать решающую победу тем или иным способом. Об этом в эфире Digi24 заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает портал "Комментарии".
НАТО остается важным союзником Украины. Фото из открытых источников
При этом заместитель генерального секретаря НАТО призвал не впадать в пессимизм, так как у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать войну с РФ и добиться успеха.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.
Обсуждения
Новости
Правдоруб
сегодня, 18:32
Да пошли вы все к черту со своей войной, конченные как и кацапы!!! оружия для победы так истребляют Украинцев!!! плевать на вашу войну и мобилизацию!!!