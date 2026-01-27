В НАТО сделали заявление о территориальных уступках Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о сложности и чувствительности территориальных переговоров в рамках мирного процесса по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Guardian".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Марк Рютте заявил, что в процессе мирных переговоров по Украине остается важнейший нерешенный и "очень деликатный" территориальный вопрос в отношениях с Россией.

По его словам, решение о любых возможных компромиссах может принимать исключительно Украина. Он также напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о том, что гарантии безопасности США находятся на этапе, "близком к согласованию".

Рютте заявил, что Украина по-прежнему заинтересована во вступлении в НАТО, однако ряд стран-членов Альянса выступают против этого шага. По этой причине, как подчеркнул генсек, данный вопрос в настоящее время "политически это практически не рассматривается".

Отдельно он опроверг утверждения о том, что США якобы использовали обещание гарантий безопасности Украине в переговорах с НАТО по Гренландии.

Говоря о возможной европейской системе безопасности без участия США, Рютте предупредил о сложности такого сценария и отверг саму идею, заявив, что "Путин был бы в восторге".

Генсек отметил, что Украина столкнулась с "самой суровой зимой" за более чем десятилетие и призвал европейских законодателей проявить гибкость в использовании средств ЕС.

"Это самая суровая зима" для украинцев за более чем десятилетие, подчеркивая ухудшение ситуации, вызванное российскими атаками на критически важную инфраструктуру в Киеве и других городах", — сказал он.

Рютте также сообщил, что мирные переговоры под руководством США продолжаются и должны привести к мирному соглашению или долгосрочному прекращению огня.

