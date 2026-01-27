У НАТО зробили заяву про територіальні поступки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про складність та чутливість територіальних переговорів у рамках мирного процесу щодо України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "The Guardian".

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Марк Рютте заявив, що в процесі мирних переговорів щодо України залишається найважливіше невирішене та "дуже делікатне" територіальне питання у відносинах з Росією.

За його словами, рішення про будь-які можливі компроміси може приймати виключно Україна. Він також нагадав про заяви президента України Володимира Зеленського про те, що гарантії безпеки США знаходяться на етапі, "близькому до погодження".

Рютте заявив, що Україна, як і раніше, зацікавлена у вступі до НАТО, проте низка країн-членів Альянсу виступають проти цього кроку. З цієї причини, як підкреслив генсек, це питання нині "політично це практично не розглядається".

Окремо він спростував твердження про те, що США нібито використали обіцянку гарантій безпеки Україні у переговорах із НАТО щодо Гренландії.

Говорячи про можливу європейську безпекову систему без участі США, Рютте попередив про складність такого сценарію і відкинув саму ідею, заявивши, що "Путін був би в захваті".

Генсек зазначив, що Україна зіткнулася з "найсуворішою зимою" за більш як десятиліття і закликав європейських законодавців виявити гнучкість у використанні коштів ЄС.

"Це найсуворіша зима" для українців за більш ніж десятиліття, наголошуючи на погіршенні ситуації, викликаної російськими атаками на критично важливу інфраструктуру в Києві та інших містах", — сказав він.

Рютте також повідомив, що мирні переговори під керівництвом США продовжуються і мають призвести до мирної угоди або довгострокового припинення вогню.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Європа не зможе себе захистити: у НАТО зробили різку заяву.



