Главная Новости Мир НАТО В НАТО сделали заявление о выводе войск США: что теперь ждет Европу
commentss НОВОСТИ Все новости

В НАТО сделали заявление о выводе войск США: что теперь ждет Европу

Глава сил НАТО в Европе уверен: даже при выводе США Альянс останется готовым сдерживать Россию

5 декабря 2025, 08:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сокращение присутствия американских войск в Европе не должно ослабить оборонный потенциал континента. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передаёт Politico. По его словам, европейские государства и Канада обладают достаточными возможностями, чтобы реагировать на любые кризисы, а текущая политическая напряжённость вокруг переговоров по Украине никак не влияет на боеготовность Альянса.

В НАТО сделали заявление о выводе войск США: что теперь ждет Европу

США и НАТО. Фото: из открытых источников

Гринкевич отметил, что союзники увеличивают оборонные бюджеты, что позволит НАТО быть сильнее в ближайшие годы и компенсировать возможные изменения в американском военном присутствии. Его заявление прозвучало на фоне ожиданий, что оборонная стратегия президента Дональда Трампа может предусматривать частичный вывод войск США из Европы и их переброску в Индо-Тихоокеанский регион.

Эти планы уже вызывают обеспокоенность среди ряда европейских стран, особенно на фоне продолжающихся дискуссий о степени приверженности Вашингтона НАТО при Трампe. Однако официальные представители союзников настаивают: работа Альянса остаётся стабильной. Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский подчеркнул, что механизмы НАТО функционируют "безупречно", а США продолжают выполнять свои обязательства.

В то же время Гринкевич предупредил, что Россия может попытаться проверить устойчивость коллективной обороны НАТО как в ближайшей, так и в более отдалённой перспективе. Он добавил, что Альянс рассматривает и превентивные шаги, способные создать для Москвы собственные стратегические дилеммы, однако деталей раскрывать не стал.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что членство Украины в НАТО прописано в Конституции Украины Киев могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Североатлантического Альянса и Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".




Источник: https://www.politico.eu/article/europe-american-troops-defense-war-ukraine-donald-trump-alliance/
