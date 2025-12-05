У НАТО зробили заяву про виведення військ США: що тепер чекає на Європу

Скорочення присутності американських військ у Європі має послабити оборонний потенціал континенту. Про це заявив верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає Politico. За його словами, європейські держави і Канада мають достатні можливості, щоб реагувати на будь-які кризи, а поточна політична напруженість навколо переговорів щодо України ніяк не впливає на боєздатність Альянсу.

США та НАТО. Фото: з відкритих джерел

Гринкевич зазначив, що союзники збільшують оборонні бюджети, що дозволить НАТО бути сильнішим у найближчі роки та компенсувати можливі зміни в американській військовій присутності. Його заява прозвучала на тлі очікувань, що оборонна стратегія президента Дональда Трампа може передбачати часткове виведення військ США з Європи та їх перекидання до Індо-Тихоокеанського регіону.

Ці плани вже викликають занепокоєння серед ряду європейських країн, особливо на тлі дискусій щодо ступеня прихильності Вашингтона НАТО при Трампі. Проте офіційні представники союзників наполягають: робота Альянсу залишається стабільною. Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський наголосив, що механізми НАТО функціонують "бездоганно", а США продовжують виконувати свої зобов'язання.

Водночас Гринкевич попередив, що Росія може спробувати перевірити стійкість колективної оборони НАТО як у найближчій, так і більш віддаленій перспективі. Він додав, що Альянс розглядає і превентивні кроки, які можуть створити для Москви власні стратегічні дилеми, проте деталей розкривати не став.

