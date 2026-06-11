В НАТО собрали срочную встречу: что изменилось после атаки РФ

НАТО начала срочные консультации по усилению противодействия беспилотным угрозам на восточном фланге. Причиной стала серия инцидентов с участием российских дронов, в том числе авария беспилотника в Румынии, приведшая к ранению гражданских.

В НАТО собрали срочную встречу. Фото из открытых источников

Как сообщает Politico, 10 июня представители 32 стран-членов НАТО на закрытой встрече обсудили возможность ускоренной закупки беспилотных систем для мониторинга и защиты воздушного пространства государств, граничащих с зоной войны России против Украины. Это произошло после того, как в конце мая российский беспилотник свалился на жилой дом в Румынии. После этого Бухарест призвал союзников ускорить поставки средств противовоздушной обороны и усилить защиту воздушного пространства страны.

Президент Румынии Никушор Дан после консультаций подчеркнул, что война России против Украины создает все больше рисков для безопасности Черноморского региона и всего евроатлантического пространства. По его словам, НАТО должно увеличить свое присутствие и оборонные возможности на территории Румынии.

"Как прямое следствие продолжающейся войны России против Украины, мы наблюдаем увеличение количества инцидентов с беспилотниками на нашем восточном фланге", — заявила представитель НАТО Эллисон Гарт.

Кроме инцидентов в Румынии, Альянс в последние недели поднимал самолеты в воздух, чтобы сбивать подозрительные беспилотники над Латвией и Эстонией.

По информации дипломатических источников, страны НАТО обсуждают перераспределение дополнительных средств ПВО для контроля воздушного пространства над Румынией. Ожидается, что конкретные решения о новых программах закупки дронов и усиления обороны могут быть приняты во время саммита Альянса, который состоится 7-8 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО готовит решение по Украине, которое может изменить ход войны.

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