НАТО ведет дискуссии с членами о том, что будет разрешено в новой цели расходов на оборону на уровне 5% ВВП. Общая цель расходов составит 5% от ВВП, с 3,5% на жесткие оборонные расходы и 1,5% на расходы, связанные с обороной. Официальный Киев настаивает на том, чтобы помощь Украине была засчитана в эти 1,5%. Это позволило бы стране компенсировать тот факт, что НАТО в настоящее время не готово выполнить прошлогоднее обещание о выделении 40 млрд евро для Украины.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Согласно документу, другими расходами, которые могут претендовать на долю в 1,5%, станут расходы на защиту критически важной инфраструктуры, расходы на разведывательные агентства невоенного назначения и деятельность, связанную с космосом.

Более широкая ясность относительно того, что именно считается расходами, связанными с обороной, облегчило бы странам достижение цели, поскольку некоторые страны лоббируют включение таких расходов, как борьба с терроризмом.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил на этой неделе, что он надеется, что члены альянса позитивно отнесутся к новой цели в 5%.

Ожидается, что переговоры продолжатся в комитете НАТО по политике и планированию 28 июня. Предложение может быть изменено и станет основой для обсуждения среди членов альянса.

Расходы на инфраструктуру, особенно в целях военной мобильности, скорее всего, будут включены. Эти расходы должны будут вносить вклад в оборонные планы военных альянсов или позволять использовать основные оборонные расходы.

Южные страны НАТО настаивают на включении расходов, связанных с борьбой с терроризмом. Включение товаров двойного назначения, помимо инфраструктуры, также должно быть согласовано.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на всякого рода намеки с передачей Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время этот вопрос новым правительством Германии не рассматривается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD", ссылаясь на собственные источники.



