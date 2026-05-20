В НАТО заговорили о прямых переговорах с Кремлем: Рютте сделал заявление о роли Европы

НАТО считает, что решение о возможных прямых переговорах с Россией по завершению войны против Украины должен принимать исключительно Евросоюз. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

НАТО. Фото: из открытых источников

По словам Рютте, Европа сначала должна определить, хочет ли она вообще играть самостоятельную роль в потенциальном переговорном процессе с Кремлем. Только после этого, подчеркнул генсек, можно обсуждать конкретные кандидатуры возможных посредников.

При этом Рютте отказался оценивать перспективы бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, которого в ЕС рассматривают как одного из кандидатов на роль переговорщика с Москвой.

"Марио Драги – мой близкий личный друг, но я не собираюсь комментировать, кто должен взять на себя эту роль", — заявил глава НАТО.

Заявление прозвучало на фоне усиливающихся дискуссий внутри Евросоюза о возможности запуска собственного канала переговоров с Россией параллельно с дипломатическими инициативами США.

В Брюсселе опасаются, что вопрос прямого диалога с Кремлем может вызвать серьезные разногласия между странами ЕС. Часть государств выступает за жесткую линию в отношении Москвы, тогда как другие все активнее говорят о необходимости политического урегулирования войны.

