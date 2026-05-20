У НАТО заговорили про прямі переговори з Кремлем: Рютте зробив заяву про роль Європи

НАТО вважає, що рішення про можливі прямі переговори з Росією щодо завершення війни проти України має ухвалювати виключно Євросоюз. Про це на прес-конференції у Брюсселі заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За словами Рютте, Європа спочатку має визначити, чи хоче вона взагалі відігравати самостійну роль у потенційному переговорному процесі з Кремлем. Тільки після цього, наголосив генсек, можна обговорювати конкретні кандидатури можливих посередників.

При цьому Рютте відмовився оцінювати перспективи колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, котрого в ЄС розглядають як одного з кандидатів на роль переговорника з Москвою.

"Маріо Драгі — мій близький особистий друг, але я не збираюся коментувати, хто повинен взяти на себе цю роль", — заявив глава НАТО.

Заява прозвучала на тлі дискусій, що посилюються всередині Євросоюзу, про можливість запуску власного каналу переговорів з Росією паралельно з дипломатичними ініціативами США.

У Брюсселі побоюються, що питання прямого діалогу з Кремлем може спричинити серйозні розбіжності між країнами ЄС. Частина держав виступає за жорстку лінію щодо Москви, тоді як інші дедалі активніше говорять про необхідність політичного врегулювання війни.

