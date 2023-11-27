В НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине

Сейчас на фронте в Украине ситуация очень сложная. Линия фронта не сильно изменилась с начала контрнаступления украинских военных. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 27 ноября, состоявшейся перед встречей Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Йенс Столтенберг (фото из открытых источников)

По его словам, по всей линии столкновения ситуация сложная, но тяжелейшей она остается на востоке страны.

"Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то же время линия фронта существенно не изменилась", – сказал Столтенберг.

Также он отметил, что российские оккупанты понесут огромные потери в личном составе и технике. По его мнению, это является существенным успехом ВСУ.

"Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать мэтрами продвижения, но также потерями, которые терпит российская армия. Линия фронта не очень сильно изменилась. Но также, если российские войска понесут существенные потери как в личном составе, так и в возможностях, то это существенно достижением", – отметил он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что еще одним важным успехом ВСУ является то, что они смогли оттолкнуть Черноморский флот России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Столтенберг объяснил, почему в настоящее время вступление Украины в НАТО невозможно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет полноценным членом НАТО, когда выполнит все реформы от альянса. Однако полное вхождение Украины в НАТО возможно только после завершения войны против России.

Несмотря на это, генсек НАТО указал, что реальное вступление Украины не может произойти во время активной войны против России, даже если Киев будет все больше сближаться с НАТО в стандартах. По словам Столтенберга, с такой позицией соглашаются все союзники в альянсе.