В НАТО жестко ответили на угрозы Трампа наказать Испанию

В Североатлантическом альянсе отреагировали на резонансные заявления, связанные с возможным наказанием Испании за отказ поддержать военную операцию США против Ирана. Как сообщает BBC, в НАТО подчеркнули: устав организации не предусматривает ни приостановления членства, ни исключения стран-участниц.

Таким образом, в Альянсе фактически опровергли обсуждаемые в медиапространстве сценарии давления на Мадрид. Поводом для скандала стали сигналы из Вашингтона после того, как Испания заняла сдержанную позицию и не поддержала действия администрации Дональд Трамп на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, внутри американских ведомств обсуждались возможные меры воздействия на союзников, которые уклоняются от участия в операции. Среди них фигурировали радикальные шаги – от "заморозки" членства Испании в НАТО до пересмотра позиции США по Фолклендским островам в пользу Аргентины, что могло бы создать дополнительное напряжение в отношениях с Великобританией.

Однако в самом Альянсе ясно дали понять: подобные меры юридически невозможны. Учредительный договор НАТО не содержит механизмов для исключения государств, а значит, любые подобные инициативы остаются лишь на уровне политических обсуждений.

Премьер-министр Педро Санчес отреагировал на ситуацию сдержанно. По его словам, испанское правительство ориентируется исключительно на официальные документы, а не на слухи и утечки.

Скандал вокруг Испании стал очередным сигналом о нарастающих разногласиях внутри Альянса на фоне ближневосточного кризиса и политики Вашингтона, что может иметь долгосрочные последствия для единства НАТО.

