У НАТО жорстко відповіли на погрози Трампа покарати Іспанію

У Північноатлантичному альянсі відреагували на резонансні заяви, пов'язані з можливим покаранням Іспанії за відмову підтримати військову операцію США проти Ірану. Як повідомляє ВВС, у НАТО наголосили: статут організації не передбачає ні призупинення членства, ні виключення країн-учасниць.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Таким чином, в Альянсі фактично спростували сценарії тиску на Мадрид, що обговорюються в медіапросторі. Приводом для скандалу стали сигнали з Вашингтона після того, як Іспанія зайняла стриману позицію та не підтримала дії адміністрації Дональд Трамп на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, всередині американських відомств обговорювалися можливі заходи на союзників, які ухиляються від участі в операції. Серед них фігурували радикальні кроки – від "заморозки" членства Іспанії в НАТО до перегляду позиції США на Фолклендських островах на користь Аргентини, що могло б створити додаткову напругу у відносинах із Великобританією.

Однак у самому Альянсі ясно дали зрозуміти: подібні заходи є юридично неможливими. Установчий договір НАТО не містить механізмів для виключення держав, а отже, будь-які подібні ініціативи залишаються лише на рівні політичних обговорень.

Прем'єр-міністр Педро Санчес відреагував на ситуацію стримано. За його словами, іспанський уряд орієнтується виключно на офіційні документи, а не на чутки та витоки.

Скандал навколо Іспанії став черговим сигналом про зростаючі розбіжності всередині Альянсу на тлі близькосхідної кризи та політики Вашингтона, що може мати довгострокові наслідки для єдності НАТО.

