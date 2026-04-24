Трамп выдвинул ультиматум Ирану: дойдет ли до ядерного удара

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных завершить операцию против Ирана в случае провала переговоров, однако категорически отверг возможность применения ядерного оружия. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

По словам Трампа, на данный момент американские силы уже поразили большую часть намеченных объектов. Речь идет, в частности, о ключевых мощностях, связанных с производством ракет и беспилотников. Глава Белого дома оценил уровень выполнения операции примерно в 78%, подчеркнув, что оставшиеся цели могут быть уничтожены в короткие сроки.

При этом президент дал понять, что Вашингтон все еще делает ставку на дипломатическое урегулирование. Сейчас, по его словам, ведется активная работа над возможным соглашением с Тегераном. Однако в случае отсутствия договоренностей США готовы перейти к завершающему этапу военной кампании.

Отдельно Трамп жестко отреагировал на вопрос о ядерном оружии, назвав саму постановку темы неуместной. Он подчеркнул, что США способны достигать военных целей традиционными средствами без прибегания к крайним мерам.

Американский лидер также заявил, что выступает за глобальную безопасность и недопущение распространения ядерного оружия. По его мнению, ключевая задача – создать условия, при которых ни одна страна не сможет угрожать миру подобными средствами.

