В ОП жестко раскритиковали НАТО: сказали, что к ним полетит после дронов

Хорошо известно даже россиянам, где проходят географические границы НАТО. Но никто не знает, где у НАТО предел терпения, так прокомментировал информацию о том, что российские беспилотники постоянно нарушают воздушное пространство стран-членов Альянса советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

По его словам, россияне сейчас испытывают пределы терпения НАТО и пытаются понять, когда теоретически самый мощный военный альянс в истории на практике будет готов защищать свои границы.

Подоляк напомнил, что в выходные во время атак на территорию Украины российские БПЛА дважды нарушали воздушное пространство государств НАТО. Первый, разведывательный, через Беларусь добрался до Латвии и упал возле города Резекне. Второй, ударный типа Shahed, истребители ВВС Румынии встретили над своей границей, сопровождали через румынское пространство и проследили, как БпЛА вылетел для поражения цели на территории Украины.

"Опыт проведен, получен четкий результат. Теперь противник знает: НАТО не будет отвечать на нарушение воздушного пространства беспилотными аппаратами и атаку на свою территорию, что не привело к жертвам. Что будет дальше, легко предсказать: нарушение границы самолетами и возможные "инцидентные атаки" с небольшим количеством жертв", — заявил Подоляк.

По его словам, россияне всегда применяют примитивную "тактику салями": дискредитируют НАТО во время незначительных, на первый взгляд, инцидентов.

Они медленно эскалируют конфликт, пытаясь избежать активации статьи 5 Устава блока о взаимной обороне. Цель – расшатать уверенность отдельных членов Альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с РФ", — отметил Подоляк и добавил, что этот план все-таки работает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему страны НАТО никоим образом не реагируют на российские беспилотники.



