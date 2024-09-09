В ОП жестко раскритиковали НАТО: сказали, что к ним полетит после дронов

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Ткачик Олеся
Хорошо известно даже россиянам, где проходят географические границы НАТО. Но никто не знает, где у НАТО предел терпения, так прокомментировал информацию о том, что российские беспилотники постоянно нарушают воздушное пространство стран-членов Альянса советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
По его словам, россияне сейчас испытывают пределы терпения НАТО и пытаются понять, когда теоретически самый мощный военный альянс в истории на практике будет готов защищать свои границы.
Подоляк напомнил, что в выходные во время атак на территорию Украины российские БПЛА дважды нарушали воздушное пространство государств НАТО. Первый, разведывательный, через Беларусь добрался до Латвии и упал возле города Резекне. Второй, ударный типа Shahed, истребители ВВС Румынии встретили над своей границей, сопровождали через румынское пространство и проследили, как БпЛА вылетел для поражения цели на территории Украины.
По его словам, россияне всегда применяют примитивную "тактику салями": дискредитируют НАТО во время незначительных, на первый взгляд, инцидентов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему страны НАТО никоим образом не реагируют на российские беспилотники.
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