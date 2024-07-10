В Польше огорчили: Украина может быть не совсем довольна итогами саммита НАТО

Украина может быть не полностью удовлетворена результатами саммита НАТО, который стартовал в столице США. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет "RMF FM".

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Общаясь с представителями масс-медиа относительно перспектив вступления Украины в НАТО, Сикорский признал, что это "сложный вопрос", ведь "нет ничего опаснее, чем ненадежные гарантии безопасности".

По его словам, на сегодня в НАТО существует убеждение, что Украина может присоединиться к Альянсу только тогда, когда закончится война. Именно поэтому, признал Сикорский, Киев, вероятно, не будет доволен "мостом в НАТО", проложенным на саммите, поскольку он будет доволен только тогда, когда выиграет войну.

"Но мы много делаем для того, чтобы это произошло", – отметил топ-дипломат.

Сикорский добавил, что на саммите союзники пообещают "огромную" материальную помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов в год и будет сформирована группа стран, в которую также войдет Польша, для подписания соглашения о сотрудничестве с Украиной по вопросам безопасности.

"Прежде всего, мы покажем, что мы едины. НАТО создали для сдерживания агрессивной России. Россия снова агрессивна. НАТО победил в первый раз, победит и во второй раз", – подытожил министр.

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