Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был избран новым генеральным секретарем НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала назначение Альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Новый генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

26 июня постоянные представители всех 32 стран-членов НАТО одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в должности генсека НАТО. В октябре, когда закончатся полномочия действующего генсека, он заменит Йенса Столтенберга. Мария Захарова прокомментировала назначение Рютте генсеком НАТО.

"В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы", – недовольно сказала Захарова.

Напомним, что полномочия Йенса Столтенберга как генсека НАТО должны были завершиться 30 сентября 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину его полномочия продлили еще на год.



В 2023 году, из-за продолжительных дискуссий о новом кандидате на пост генсека НАТО, полномочия Столтенберга еще раз продлили на год. В августе того же года Столтенберг указал, что окончательно уйдет с поста после завершения продолжительности своего мандата. После обсуждений между участниками альянса новым руководителем НАТО был избран Марк Рютте. Его главными конкурентами были президент Румынии Клаус Иоганнис, премьер Эстонии Кая Каллас, премьер Дании Мэтте Фредериксен и бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марк Рютте прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности к мирным переговорам для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как изменятся подходы НАТО под руководством Марка Рютте.