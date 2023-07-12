В США намекнули – не будет победы Украины в войне – не будет членства в НАТО

Украина сможет рассчитывать на полноценное членство в НАТО только после завершения войны с РФ и только после победы в ней. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший вице-президент и кандидат на номинацию от Республиканской партии США Майкл Пенс, сообщает CNN.

Майкл Пенс. Фото: из открытых источников

"Я искренне верю, что для Америки, которая является лидером свободного мира и арсеналом демократии, важно и в дальнейшем предоставлять украинцам необходимое им для борьбы, победы и отражения неспровоцированного российского вторжения", – отметил Пенс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом бывший вице-президент уточнил, что касательно вопроса членства в НАТО для Украины не все так просто. Решение этого вопроса сейчас невозможно. Он должен подождать до победы Украины в войне.

Майкл Пенс также высказал свое мнение относительно недавно прозвучавших заявлений от его однопартийца и бывшего президента США Дональда Трампа о том, что, если ему снова удастся попасть в Белый дом в качестве президента США, он добьется, чтобы война в Украине была прекращена за 24 часа. По словам Пенса, если рассуждать так как Трамп, то нужно быть готовыми отдать Путину все, что он потребует. Тогда действительно есть способ закончить войну очень быстро. Вашингтон не должен подталкивать Украину к такому решению вопроса.

Читайте также на портале "Комментарии" — предоставление Украине ракет ATACMS: действительно ли уже есть решение Белого дома.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят упреки Владимира Зеленского в адрес союзников – может ли это изменить итоговое решение саммита НАТО.



