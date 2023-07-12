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Предоставление Украине ракет ATACMS: действительно ли уже есть решение Белого дома

В администрация Байдена все еще обсуждают возможность предоставления Украине ракет ATACMS

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Белом доме усиливаются негласные обсуждения относительно возможной передачи Украине ракет большой дальности ATACMS. Пока что окончательного решения по этому вопросу нет и президент США Джо Байден по-прежнему это решение не приветствует, но сами дискуссии набирают ход. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times", со ссылкой на собственные источники среди официальных должностных лиц США и Европы.

Предоставление Украине ракет ATACMS: действительно ли уже есть решение Белого дома

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"Двое американских чиновников и один европейский рассказали о негласных дебатах внутри администрации Байдена относительно того, отправлять ли Украине даже несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности", — говорится в публикации.


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При этом в Пентагоне утверждают, что Украине в настоящее время не нужны ATACMS, которые могли бы достигать тыла врага, в том числе в России и оккупированном Крыму.

По данным СМИ, как и Соединенные Штаты, Франция также ранее исключала возможность предоставления Украине ракет большей дальности из-за опасений, что они могут быть применены для поражения целей на территории РФ, что приведет к эскалации конфликта. Но вчера президент Эммануэль Макрон объявил, что Париж предоставит ВСУ ракеты SCALP.

Читайте также на портале "Комментарии" — что может заставить Запад поставить Украине ATACMS: у Зеленского назвали решение.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны США отреагировали на активно распространяющуюся информацию о якобы приближении Вашингтона к решению о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/07/11/world/europe/atacms-missiles-ukraine-us.html?smid=url-share
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