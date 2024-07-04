В США ответили, что предложат Украине вместо приглашения о членство в НАТО

Год назад на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получила приглашение на членство в Альянсе. Тогда было много разговоров о том, что спустя год на юбилейном саммите в Вашингтоне Киев точно получит такое приглашение, но сегодня становится понятно, что о таком приглашении уже речь не идет. Единственное на что можем рассчитывать это на то, что на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения членства в Альянсе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, информирует "Голос Америки".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, в итоговой декларации страны-члены НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса. Впрочем, конкретная формулировка еще согласовывается.

Также Североатлантический альянс обсудит, как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас, как сдержать Россию в будущем, и как подготовиться к членству в НАТО.

На саммит в Вашингтоне пригласят министров иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. По словам Джонса, развитие устойчивости этих союзников к противостоянию угрозам и вызовам со стороны Китая является одним из ключевых пунктов повестки дня.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны-члены НАТО договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Киев получит эти средства в следующем году.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил страны Альянса сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения России на Украину, что составит около 40 миллиардов евро в год.

Лидеры стран НАТО подпишут это соглашение на следующей неделе в Вашингтоне, официально подтвердив свои намерения.

Также издание "Комментарии" сообщало – две трети украинцев (64%) считают вступление в Европейский Союз и в НАТО одинаково важным для страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейского совета по международным отношениям.



