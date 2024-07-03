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Не членство в НАТО, но тоже большой плюс: о какой помощи для Украины договорились союзники

По информации Reuters, в НАТО договорились выделить Украине €40 миллиардов

3 июля 2024, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны-члены НАТО договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Киев получит эти средства в следующем году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Reuters". 

Не членство в НАТО, но тоже большой плюс: о какой помощи для Украины договорились союзники

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил страны Альянса сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения России на Украину, что составит около 40 миллиардов евро в год.

Лидеры стран НАТО подпишут это соглашение на следующей неделе в Вашингтоне, официально подтвердив свои намерения.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что юбилейный саммит НАТО стремительно приближается, среди союзников все еще нет окончательного варианта, что предложить Киеву. Дошло до того, что официальные лица США и Германии предложили, чтобы Альянс во время саммита в июле пообещал, что Украина получит "мост" в членство в НАТО, а не "необратимый путь". Это также вызвало удивление со стороны ряда стран, в частности Великобритании. О чем говорят дискуссии внутри блока по поводу будущего Украины? На что может рассчитывать Киев на юбилейном саммите в Вашингтоне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — официальный Вашингтон считает, что будущее Украины в НАТО. Но есть условие – соответствующее решение должны принять все 32 члена Североатлантического альянса. Только так Киев может присоединиться к альянсу. Такое заявление во время брифинга сделал спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/nato-members-agree-40-bln-financial-pledge-ukraine-diplomat-2024-07-03/
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