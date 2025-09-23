logo

Главная Новости Мир НАТО В США поставили точку: как будут реагировать на нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В США поставили точку: как будут реагировать на нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО

Будет ли сбивать НАТО самолеты РФ, нарушающие воздушное пространство Альянса

23 сентября 2025, 20:21
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях российские самолеты нарушили воздушное пространство НАТО. Государственный секретарь США Марк Рубио рассказал, как НАТО должно действовать в таком случае.

В США поставили точку: как будут реагировать на нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО

НАТО. Фото из открытых источников

Он исключил возможность сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий, пишет издание "Европейская правда".

На вопрос, готовы ли США участвовать в сбыте российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство, Госсекретарь США ответил:

"Я не думаю, что кто-то говорил о сбитии российских самолетов, если они не атакуют. Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их".

Также Рубио добавил, что именно так и сделал НАТО, и именно так НАТО будет делать и дальше.

Рубио повторил слова посла США при ООН Майкла Волца, который накануне сказал, что Штаты будут работать с союзниками, "чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО".

"Это обязательство остается неизменным", – сказал Рубио.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о результатах разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем. О своих впечатлениях американский лидер поделился в социальной сети Truth Social.

"Я только что завершил очень продуктивный разговор с президентом Китая Си (19 сентября — ред.). Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok", — написал Трамп.

Президент США анонсировал встречу с президентом Китая.




Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/09/23/7220869/
