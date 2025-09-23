В США поставили точку: как будут реагировать на нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО

На днях российские самолеты нарушили воздушное пространство НАТО. Государственный секретарь США Марк Рубио рассказал, как НАТО должно действовать в таком случае.

НАТО. Фото из открытых источников

Он исключил возможность сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий, пишет издание "Европейская правда".

На вопрос, готовы ли США участвовать в сбыте российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство, Госсекретарь США ответил:

"Я не думаю, что кто-то говорил о сбитии российских самолетов, если они не атакуют. Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их".

Также Рубио добавил, что именно так и сделал НАТО, и именно так НАТО будет делать и дальше.

Рубио повторил слова посла США при ООН Майкла Волца, который накануне сказал, что Штаты будут работать с союзниками, "чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО".

"Это обязательство остается неизменным", – сказал Рубио.

