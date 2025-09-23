У США поставили крапку: як реагуватимуть на порушення літаками РФ повітряного простору НАТО

Днями російські літаки порушили повітряний простір НАТО. Державний секретар США Марко Рубіо розповів, як НАТО має діяти у такому випадку.

НАТО. Фото з відкритих джерел

Він виключив можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, якщо тільки ті не здійснюють агресивних дій, пише видання “Європейська правда”.

На питання, чи готові США брати участь у збитті російських літаків, якщо ті порушать повітряний простір, Держсекретар США відповів:

"Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують. Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх”.

Також Рубіо додав, що і саме так і зробив НАТО, і саме так НАТО буде робити й надалі.

Рубіо повторив слова посла США при ООН Майкла Волца, який напередодні сказав, що Штати працюватимуть із союзниками, "щоб захистити кожен сантиметр території НАТО".

"Це зобов'язання залишається незмінним", – сказав Рубіо.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про результати розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Про свої враження американський лідер поділився у соціальній мережі Truth Social.

“Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі (19 вересня, — ред.). Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok”, — написав Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки анонсував зустріч із президентом Китаю.



