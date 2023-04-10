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В Венгрии назвали новые причины для блокирования вступления в НАТО

Венгерские политики нашли новую причину, чтобы блокировать вступление Швеции в военный альянс.

сегодня, 17:53
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Автор:

Slava Kot

Представитель парламента Венгрии Ласло Кевер отметил, что венгерские парламентарии получили письма от граждан Швеции и Финляндии не принимать эти страны в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

В Венгрии назвали новые причины для блокирования вступления в НАТО

Венгерский политик Ласло Кевер. Фото из открытых источников

Ласло Кевер сообщил, что финские и шведские чиновники забыли спросить своих граждан, хотят ли они быть членами Североатлантического альянса. Представитель парламента Венгрии напомнил, что перед вступлением Будапешта в НАТО в стране прошел референдум, в то время как Швеция и Финляндия не провела национальный опрос. В поддержку этих слов Кевер сказал, что венгерские депутаты получили письмо граждан северных стран.


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"Десятки венгерских депутатов получили электронные письма из Швеции и Финляндии с призывами не принимать это решение, поскольку они считают, что за ним не стоит демократическая легитимность", — сообщил Ласло Кевер.

Далее в своей речи венгерский политик критикует Швецию и Финляндию, которые, по его словам, не уважают Венгрию.

"Мы видим, что две страны попросили нашего согласия на вступление в Альянс, членами которого мы уже являемся, а они еще не являемся членами, и они не проявили ни малейшего уважения к Венгрии", – говорит Кевер.

Глава парламента Венгрии также упомянул, что Финляндия вступила в НАТО, а на следующий день "нанесла удар в спину венгерскому правительству", ведь поддержала иск Еврокомиссии против венгерского законодательства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия блокирует Швецию и просит принять меры по повышению доверия.

Также "Комментарии" писали, что Орбан заговорил об отправке миротворческих сил в Украину.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/04/10/7159519/
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