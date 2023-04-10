В Венгрии назвали новые причины для блокирования вступления в НАТО

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Slava Kot
Представитель парламента Венгрии Ласло Кевер отметил, что венгерские парламентарии получили письма от граждан Швеции и Финляндии не принимать эти страны в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Венгерский политик Ласло Кевер. Фото из открытых источников
Ласло Кевер сообщил, что финские и шведские чиновники забыли спросить своих граждан, хотят ли они быть членами Североатлантического альянса. Представитель парламента Венгрии напомнил, что перед вступлением Будапешта в НАТО в стране прошел референдум, в то время как Швеция и Финляндия не провела национальный опрос. В поддержку этих слов Кевер сказал, что венгерские депутаты получили письмо граждан северных стран.
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Далее в своей речи венгерский политик критикует Швецию и Финляндию, которые, по его словам, не уважают Венгрию.
Глава парламента Венгрии также упомянул, что Финляндия вступила в НАТО, а на следующий день "нанесла удар в спину венгерскому правительству", ведь поддержала иск Еврокомиссии против венгерского законодательства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия блокирует Швецию и просит принять меры по повышению доверия.
Также "Комментарии" писали, что Орбан заговорил об отправке миротворческих сил в Украину.
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