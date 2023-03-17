Важное решение Эрдогана: касается НАТО

Реджеп Эрдоган объявил, что Турция готова начать процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО. Ранее турецкий лидер поставил на паузу возможное вхождение Финляндии в военный альянс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNBC.



Финский и турецкий лидеры. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения в Украину Швеция и Финляндия объявили, что намерены присоединиться к НАТО. Через год почти все члены военного альянса согласовали и ратифицировали вступление скандинавских стран, кроме Венгрии и Турции.

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Турция давила на Финляндию и Швецию из-за того, что скандинавские страны скрывают на своей территории якобы курдских террористов. Однако "Финляндия сделала конкретные шаги" по этим вопросам, заявил Эрдоган и сообщил, что Турция начнет работу над вступлением Финляндии в военный альянс.

"Мы решили начать процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО в турецком парламенте", — сказал Эрдоган на встрече в Анкаре с президентом Финляндии Саули Ниинисто.

На слова турецкого лидера отреагировал президент Финляндии, заявив, что это важное решение для его страны.

"Это, безусловно, очень важное сообщение для всей Финляндии", — сказал Саули Ниинисто, однако добавил, что "членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции".

Эрдоган ожидает, что парламент страны проголосует за вступление Финляндии в военный альянс до президентских выборов в Турции, которые пройдут до 14 мая. Что касается Швеции, вопрос не решен, ведь Турция раскритиковала действия шведских активистов, которые сожгли Коран перед турецким посольством в Стокгольме.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия вредит не только Украине: Будапешт дал сигнал о задержке для Финляндии и Швеции.

Также "Комментарии" писали, что названа альтернатива членству Украины в НАТО.