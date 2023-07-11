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Важное сообщение Путину: Столтенберг в Вильнюсе обратился к российскому диктатору

Столтенберг в Вильнюсе обратился к Путину, напомнив, что двери НАТО продолжают быть открытыми

сегодня, 12:25 comments1209
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Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил о политике "открытых дверей" Альянса, уточнив, что российский диктатор Владимир Путин не имеет права вето по этому вопросу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление генсек сделал во время брифинга.

Важное сообщение Путину: Столтенберг в Вильнюсе обратился к российскому диктатору

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Важное сообщение Путину – его война против Украины была очень большой стратегической ошибкой. Он недооценил украинские военные силы. Он пошел на войну, чтобы было меньше НАТО, а стало больше НАТО. Швеция войдет в НАТО, Финляндия вошла в НАТО. Это большая стратегическая ошибка Путина ", — заявил Йенс Столтенберг.


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Он добавил, членство произошло очень быстро, это впервые в истории, когда страны так быстро стали членами НАТО. Это показывает объединение и готовность НАТО.                                           

Отметим, во вторник, 11 июля, стартует двухдневный саммит НАТО. Украина будет в НАТО, работаем над алгоритмом членства, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что именно от нашей страны зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО. Он также анонсировал, что из Вильнюса для украинских воинов придут хорошие новости. Какие главные выводы касательно перспектив Украины на данном саммите можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоит ли ждать сенсаций от саммита в Вильнюсе – что может решиться в последний момент.

Ранее "Комментарии" писали – есть ли у мира понимание, что Украина будет в НАТО – что даст Киеву вильнюсский саммит.




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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_67375.htm
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