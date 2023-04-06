Венгрия блокирует Швецию: просят принять меры по повышению доверия

Руководитель Офиса президента Венгрии Гергели Гуляш призывает Швецию принять необходимые меры для укрепления доверия между странами, ведь отношения между ними находятся на низком уровне. Таким образом, Венгрия блокирует вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Руководитель Офиса президента Венгрии Гергели Гуляш. Фото из открытых источников

4 апреля Финляндия стала членом НАТО. Это событие использовали лидеры стран, которые призвали скорее принять Швецию в военный альянс, ведь страны вместе подавали свои заявки после вторжения России в Украину. Венгрия и Турция единственные страны, блокирующие вступление скандинавской страны в НАТО.

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Руководитель Офиса президента Венгрии Гергели Гуляш во время брифинга заявил, что обеспокоен постоянной критикой Швеции в сторону Будапешта. По его словам, эти опасения усилились тем, что Швеция и Финляндия недавно присоединились к иску против Венгрии Европейской комиссией.

"Текущие шведско-венгерские отношения... находятся на низком уровне, и необходимо принять меры для повышения их доверия" , — сказал Гергели Гуляш и добавил, что в таких ситуациях единство НАТО имеет первостепенное значение и поэтому не будет полезно идти на сотрудничество со Швецией.

Процесс вступления Швеции в НАТО заблокирован Будапештом еще с июля. А другие венгерские политики обвиняют Швецию в распространении "откровенной лжи" по поводу состояния демократии в Венгрии. Кроме того, Турция также блокирует вступление скандинавской страны из-за поджога Корана перед посольством страны в Стокгольме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция критически отреагировала на шантаж Венгрии о вступлении в НАТО.

Также "Комментарии" писали о прокуроре Швеции, который очертил подозреваемых в диверсии на Nord Stream.