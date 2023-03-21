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Венгрия вне себя от решения Столтенберга: что стало причиной и при чем здесь Украина

Венгерский министр Петер Сийярто сказал, что встретился со Столтенбергом, который и сообщил ему о заседании комиссии несмотря на позицию Будапешта

сегодня, 16:17
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Автор:

Кравцев Сергей

НАТО созывает встречу комиссии Украина-НАТО на уровне министров, проведение которых Венгрия успешно блокирует последние шесть лет. Об этом заявил в Брюсселе глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет венгерское издание "Infostart".

Венгрия вне себя от решения Столтенберга: что стало причиной и при чем здесь Украина

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Петер Сийярто заявил, что фактически Венгрию поставили перед фактом, отказавшись учитывать позицию полноправного члена НАТО.  Венгерский министр сказал, что Столтенберг сообщил ему о заседании комиссии в рамках встречи глав МИД стран НАТО 4-5 апреля.


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По мнению венгерского министра, это нарушает единство НАТО и процедуру единогласия. Он признал, что Венгрия ничего не может сделать против этого, поэтому примет к сведению решение Столтенберга.

Сийярто также сообщил, что Столтенберг обсудил с ним вопрос о защите венгерского меньшинств в Украине. Именно по этой причине Будапешт несколько лет блокирует заседание комиссии на уровне министров. На этом фоне Сийярто заявил, что его страна не поддержит ни одного интеграционного шага Украины в НАТО или Евросоюз, "пока не будут восстановлены права венгерского нацменьшинства, которые были по состоянию на 2015 года и ранее".

Власти Венгрии заблокировали эти заседания в 2017 году. Причиной такого решения Будапешт назвал принятый в Украине закон об образовании, который предусматривает, что обязательным языком учебного процесса является государственный. Венгрия считает, что это якобы ущемляет права закарпатских венгров.

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Источник: https://infostart.hu/
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