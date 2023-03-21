Си Цзиньпин раскрыл карты: почему Китай решил подыграть России – чем это угрожает Украине

Второй день переговоров между руководителями Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным, который объявлен в розыск Международным уголовным судом, приносит тревожные вести. Уже понятно, что Китай намерен и далее поддерживать Россию. По крайней мере – экономически и политически. Лидер КНР даже пригласил своего российского коллегу посетить Китай. Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" игры китайского дракона с российским медведем, изрядно потрепанным войной против Украины.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Си Цзиньпин демонстрирует, что он не лидер глобального масштаба, а всего-навсего диктатор

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж с сожалением отмечает, что Си Цзиньпин не прислушался к его рекомендациям, а также призывам других экспертов, политиков, дипломатов.

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А именно – обеспечение суверенитета Украины. Что, понятно, предусматривает вывод оккупационных войск, возвращение к международно признанным границам. После чего – выработка общих правил глобальной безопасности, компенсации Украине за причиненные ущерб и так далее. Прояви Си мужество, мудрость, лидерские качества действительно мирового уровня – он мог бы это сделать. Но не сделал. Играет в свои хитрые игры, подыгрывая России – лишь бы это было в противовес Западу. От которого Китай, кстати, колоссально зависит. В плане финансов, торговли, технологий, безопасности. В плане ресурсов, которые держат китайскую экономику. Это далеко не Россия, доля которой в товарообороте КНР лишь 9-12% (и то во многом за счет скупки в последний год по дешевке ее энергоресурсов и ископаемых)", – подчеркивает генерал. "Он мог бы в эти дни стать мощным мировым лидером, добиться улучшения отношений с Западом, сделать стратегически выверенный шаг. Всё, что следовало предпринять, – это жестко надавить на Путина, чтобы тот выполнил первый пункт китайского же мирного плана

И всё же, продолжает он, Пекин сделал именно такую ставку. Втянуть в орбиту своего влияния Россию – и с этих позиций торговаться с Западом за те или иные преференции. Экономические, политические. Включая кейс Тайваня.

"Военных рычагов непосредственно у КНР нет. Да и не хочет эта страна воевать. Экономически давить на Запад Китай тоже не может, так как сам более зависит от него (основные рынки сбыта – европейский, американский, канадский). Остается использовать "российский таран", подпитывая путинский режим экономически, оказывая политическую поддержку. Помогая технологиями, но ограниченно. Без откровенных поставок оружия, иначе Запад уничтожит китайскую экономику. Так что тут Си рисковать не будет. Но продолжит играть роль якобы нейтрального политика, выступающего за некий аморфный мир. Без предложения конкретных и эффективных механизмов его достижения", – прогнозирует Николай Маломуж.

По его мнению, тем самым Си Цзиньпин демонстрирует, что он не лидер глобального масштаба, а всего-навсего диктатор. Пытающийся не столько спасать, сколько использовать другого (российского) диктатора в своих целях. Как использует подобным образом иранских, северокорейских диктаторов. Параллельно "выдаивая" Россию.

Им китайская игра понятна, о чём те же США, Великобритания, ЕС прямо говорят. Си дали шанс. Он им не воспользовался, предпочитая играть на ослабление как России, так и Запада, который эта война тоже изматывает. Надеясь, что сможет на этом фоне укрепить свои позиции. И допуская тем самым огромную ошибку в стратегическом плане", – резюмирует Николай Маломуж. "По Украине со стороны КНР будет предложен всё тот же аморфный мирный план в стиле "давайте прекратим огонь и поговорим". Это четко вписывается в стратегию РФ: заморозить конфликт, оставив территории оккупированными, накапливать силы для нового удара. Нам такой подход точно не подходит. Это "миротворчество" в пользу агрессора. На что четко указывают наши западные партнеры

Си Цзиньпин попытался продемонстрировать, что Китай – это теперь не только экономическая, но и дипломатическая мощь

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

стало ясно, что Запад больше говорить с ним не будет. И у того не так много вариантов осталось. Чем пользуется Си Цзиньпин, демонстрируя, что Китай – это теперь не только экономическая, но и дипломатическая мощь. Что у Пекина есть возможность влиять на ситуацию в мире". "Очевидно, что Си Цзиньпин активно пытается показать, что Китай может (особенно на фоне последних его позитивных усилий по дипломатическим моментам между Ираном и Саудовской Аравией) выполнить роль некого медиатора, переговорщика. В том числе в ракурсе урегулирования российско-украинской войны. Да и сама Россия пытается просить у Китая помощи по этому кейсу. Ведь после ордера, который выдал на арест Путина Международный уголовный суд в Гааге

Российско-украинская война – то, что нередко называют мультикризисом, отмечает политолог. Ведь она влияет не только на безопасностные факторы, но и на экономические (цены на продовольствие, топливо и так далее), логистически, экологические и так далее.

Министры иностранных дел наших стран имели недавно такого рода беседу, – напоминает эксперт. – Украина рассчитывает, что Китай может как-то повлиять на Россию. При этом принципиальным для нас моментом остается освобождение всех территорий. Лишь после этого можно обсуждать что-то еще, включая репарации". "Уже анонсировалось, что после переговоров с Путиным запланирован телефонный разговоры Си Цзиньпина с украинским лидером Владимиром Зеленским

Ну, а сегодняшний визит премьера Японии в Украину, безусловно, имеет привязку к визиту китайского лидера в Россию, считает Алексей Якубин. По его словам, так Япония демонстрирует, что КНР не имеет монополии в Азии на вопросы, которые лежат за пределами азиатской повестки дня.

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