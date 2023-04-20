Визит Столтенберга в Украину чрезвычайно знаковый – эксперт

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Slava Kot
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения. Военный аналитик и вице-маршал авиации в отставке Шон Белл рассказал, почему приезд главы НАТО знаковый для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Шон Белл указа есть, что Украина не является членом НАТО, однако Йенс Столтенберг совершил визит в Украину, и такие действия генсека говорят о многом.
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Эксперт объясняет, что это событие стало еще одним доказательством провальных попыток и идей Путина. По мнению Белла, надежды Путина были приостановить расширение НАТО, но Столтенберг явно дал понять, что Украина должна стать частью военного альянса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отреагировала на приезд в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Также "Комментарии" писали о словах министра иностранных дел Украины, который предостерегает союзников по НАТО: для нас это неприемлемо.
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