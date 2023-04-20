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Визит Столтенберга в Украину чрезвычайно знаковый – эксперт

Приезд генсека НАТО в Украину окончательно лишает Путина надежды на то, что Украина останется нейтральной буферной зоной.

сегодня, 17:18
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Автор:

Slava Kot

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения. Военный аналитик и вице-маршал авиации в отставке Шон Белл рассказал, почему приезд главы НАТО знаковый для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Визит Столтенберга в Украину чрезвычайно знаковый – эксперт

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Шон Белл указа есть, что Украина не является членом НАТО, однако Йенс Столтенберг совершил визит в Украину, и такие действия генсека говорят о многом.


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"Вся цель этой поездки заключалась в том, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной. Стоит напомнить, что НАТО, по сути, является оборонным альянсом, он не готов размещать солдат на местах, но в этом визите было много нарратива о поддержке Украины и помощи по восстановлению". ", – говорит военный аналитик.

Эксперт объясняет, что это событие стало еще одним доказательством провальных попыток и идей Путина. По мнению Белла, надежды Путина были приостановить расширение НАТО, но Столтенберг явно дал понять, что Украина должна стать частью военного альянса.

"Наверное, была надежда, что Украина останется нейтральной как буферная зона. Но Столтенберг не мог быть более четким: Украина принадлежит к евроатлантическому альянсу. Это было самое четкое заявление о пути к присоединению Украины из всех, которые мы видели", — заявил в военный аналитик Шон Белл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отреагировала на приезд в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Также "Комментарии" писали о словах министра иностранных дел Украины, который предостерегает союзников по НАТО: для нас это неприемлемо.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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