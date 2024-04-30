Внутри НАТО начались споры: как это связано с Россией

Североатлантический альянс "страдает" от нескольких споров. Лидеры расходятся во мнениях относительно того, следует ли разрешить вступление Украины и других претендентов на членство. Также будущий конкурс на смену генсека Столтенберга уже вызвал раздор внутри блока. Кроме того, многие страны НАТО по-прежнему далеки от достижения уровня обещанного военного бюджета. Это также вызывает определенные споры и разногласия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

НАТО. Фото из открытых источников

Отмечается, что в 2014 году страны НАТО договорились, что к этому году каждая из них будет тратить не менее 2% валового внутреннего продукта на оборону.

"Одним из наиболее фундаментальных разногласий в Альянсе является несоответствие во взглядах стран-членов на угрозы. НАТО называет терроризм и Россию своими основными угрозами. Многие официальные лица в Турции и других странах-членах Средиземноморья больше обеспокоены региональными конфликтами, нелегальной миграцией и терроризмом, чем Россией", — говорится в публикации.

Планировщики НАТО считают, что прямое российское вторжение в соседнюю страну-члена в ближайшем будущем маловероятно, хотя недавно некоторые военные чиновники в странах НАТО заявили, что Москва может быть достаточно сильна, чтобы атаковать через несколько лет. В краткосрочной перспективе они опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах, возбуждая местных россиян и используя напряженность в качестве предлога для вмешательства, как это сделал Кремль на востоке Украины десять лет назад, пишет газета.

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