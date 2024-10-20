Во Франции назвали единственного человека от которого зависит приглашение Украины в НАТО

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что приглашение Украины в НАТО зависит от выборов в США. По его словам, именно от результатов того, какая администрация будет в Белом доме, станет известно, приблизится ли Украина к членству в Альянсе.



Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Себастьян Лекорню в интервью La Tribune прокомментировал возможность членства Украины в НАТО и приглашения, как очередного шага к сближению Киева с Альянсом. По его словам, Франция не против приглашения Украины в НАТО, но все зависит от выборов в США.

"Все зависит от того, какая администрация находится в Белом доме. Мы во Франции в принципе не против. Но мы тоже должны быть новаторами", — сказал Лекорню.

По его словам, даже если в какой-то момент будет достигнуто прекращение огня, это не будет означать, что Россия снова не совершит нападение на Украину.

Также Себастьян Лекорню прокомментировал план победы от Зеленского, указав, что некоторые аспекты плана интересны и заслуживают того, чтобы с ним работать. По словам министра обороны Франции, представленный план свидетельствует о подготовке Украины к мирным переговорам, и международные партнеры должны помочь Киеву быть сильным во время договоренностей.

"Мы должны помнить об одном вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине? Конечно, это членство в НАТО, но мы также можем сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать сильную армию, способную сдерживать Россию в долгосрочной перспективе", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО назвали один из пунктов плана победы "вредным".

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Словакии Роберте Фицо, активно протестующем против членства Украины в НАТО.