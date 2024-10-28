В НАТО анонсировали заявление генерального секретаря Марка Рютте по развертыванию войск КНДР в России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

В НАТО отметили, что в понедельник, 28 октября, делегация высокого уровня из Южной Кореи проинформирует Североатлантический совет о развертывании войск КНДР в России.

Послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея, приглашены принять участие в мероприятии.

После заседания генеральный секретарь НАТО сделает заявление для представителей СМИ у входа в здание. Это произойдет в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме считают вероятным развертывание некоторых северокорейских войск в Курской области РФ, но США неизвестно, что они там будут делать. Об этом во время брифинга заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

Также издание "Комментарии" сообщало – есть сразу несколько способов, которые может использовать Североатлантический альянс, чтобы ответить на отправку северокорейских солдат в Россию. Один из них – существенное усиление поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Авторы материала пишут, южнокорейская разведка выяснила, что Северная Корея вскоре отправит вторую партию своих солдат в Россию. Документ с таким содержанием уже направили союзникам Сеула. Также в документе говорится, что на Дальнем Востоке России сейчас проходит подготовку первая группа из 1500 элитных бойцов спецназа КНДР. Ее доставили туда в период с 8 до 13 октября на кораблях. Всего в Россию планируется отправить около 10 тысяч северокорейских солдат.



