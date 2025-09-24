Все идет по плану Путина: почему в НАТО нарастает раскол

Союзники внутри Североатлантического альянса не могут прийти к общему знаменателю из-за того, что не знают, как выработать общую позицию относительно того, сбивать или не сбивать российские воздушные цели. В НАТО не знают, как реагировать на нарушения воздушного пространства Россией. Одни страны настаивают на жестких мерах, другие предупреждают об опасности эскалации. Об этом сообщает Bloomberg.

НАТО. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Германия 23 сентября предупредила о рисках сбивать российские самолеты. Почти одновременно президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать более жесткий подход, что совпадает с позицией Польши и стран Балтии.

Премьер Польши Дональд Туск накануне подчеркнул, что "нет места для обсуждения" политики и предупредил о готовности открывать огонь по угрозам в небе.

Эстония призвала к срочным заседаниям НАТО и Совбеза ООН после того, как три российских истребителя находились в ее воздушном пространстве 12 минут. Ранее дроны из России нарушали границы Польши и Румынии.

На этом фоне растет давление на альянс выработать убедительный ответ. Без четкой стратегии НАТО рискует потерять эффект сдерживания.

Министр обороны Борис Писториус предупредил, что НАТО может "войти в ловушку эскалации Путина".

"Сумбурные требования что-то сбить или показать силу помогают меньше всего. Хладнокровие — это не трусость, а ответственность перед своей страной и Европой", — сказал он в Берлине.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что альянсу нужен "показ силы". Он считает, что в случае продолжения нарушений Россия должна столкнуться с ответным огнем.

Интересно, что Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке поддержал возможность сбивать российские самолеты.

"Yes, I do", — ответил он журналисту.

Но позже американский лидер добавил, что все зависит от обстоятельств.

