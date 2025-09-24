Все йде за планом Путіна: чому НАТО наростає розкол

Союзники всередині Північноатлантичного альянсу не можуть дійти спільного знаменника через те, що не знають, як виробити спільну позицію щодо того, чи збивати чи не збивати російські повітряні цілі. У НАТО не знають, як реагувати на порушення повітряного простору Росією. Одні країни наполягають на жорстких заходах, інші попереджають про небезпеку ескалації. Про це повідомляє Bloomberg.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що Німеччина 23 вересня попередила про ризики збивати російські літаки. Майже одночасно президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати жорсткіший підхід, що збігається з позицією Польщі та країн Балтії.

Прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні наголосив, що "немає місця для обговорення" політики та попередив про готовність відкривати вогонь щодо погроз у небі.

Естонія закликала до термінових засіданнях НАТО і Радбезу ООН після того, як три російські винищувачі перебували в її повітряному просторі 12 хвилин. Раніше дрони з Росії порушували кордони Польщі та Румунії.

На цьому тлі зростає тиск на альянс виробити переконливу відповідь. Без чіткої стратегії НАТО ризикує втратити ефект стримування.

Міністр оборони Борис Пісторіус попередив, що НАТО може "увійти до пастки ескалації Путіна".

"Сумбурні вимоги щось збити або показати силу допомагають найменше. Прохолодність — це не боягузтво, а відповідальність перед своєю країною та Європою", — сказав він у Берліні.

Водночас, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що альянсу потрібен "показ сили". Він вважає, що у разі продовження порушень Росія має зіткнутися з вогнем у відповідь.

Цікаво, що Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Нью-Йорку підтримав можливість збивати російські літаки.

"Yes, I do", — відповів він журналісту.

Але згодом американський лідер додав, що все залежить від обставин.

