Все же решились: еще одна страна НАТО будет обучать украинских военных

Кабинет министров Болгарии усилил свою поддержку Украины. Военнослужащим болгарских вооруженных сил разрешили участвовать в операции НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU). Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в болгарском правительстве.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

"Принимая это решение, наша страна дает четкий сигнал о своей приверженности поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и укреплению своей союзной солидарности совместным усилиям в поддержку международного мира и безопасности", — говорится в заявление болгарского прав ительства.

Как отмечается, учитывая "близость конфликта к границам Болгарии и его значимость для европейской безопасности, вклад Болгарии в операцию NSA TU соответствует усилиям других государств-членов Альянса".

Таким образом, Кабмин Болгарии дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.

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Помимо этого Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.

"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец-то поставляются", — заявила политик. Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.

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