logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Госдепе признали, что помощь Украине может прекратиться: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдепе признали, что помощь Украине может прекратиться: что произошло

В Госдепе обьяснили, чем может обернуться то, что Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине

сегодня, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США в случае своей победы на выборах ярого противника помощи Украине Джей Ди Вэнса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

В Госдепе признали, что помощь Украине может прекратиться: что произошло

Госдеп США. Фото: GettyImages

Представителю Госдепа задали вопрос о том, есть ли угроза для отношений США с Украиной в случае избрания Вэнса вице-президентом, заявил, что Украина имеет поддержку не только администрации США, но и американского народа.

"Они решительно поддерживают то, чтобы позволить помочь Украине защитить себя от российской агрессии", – подчеркнул Мэтью Миллер.

По его словам, "это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса".

Чиновник напомнил, что во время голосования за законопроект о дополнительном финансировании для Украины в Конгрессе подавляющее большинство голосов было "за" поддержку военной помощи Киеву.

Отметим, на днях стало известно, что Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре, выбрав 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо. Хотя сейчас Вэнс является одним из главных сторонников Трампа в Сенате, ранее он критиковал политика. В 2021 году он даже извинялся за свою позицию в отношении лидера республиканцев.

Обращает на себя внимание тот факт, что Вэнс является ярым противником помощи Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп прямо ответил, действительно ли у него хорошие отношения с Путиным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости