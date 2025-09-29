Лише одне рішення може поховати НАТО: на Заході розповіли, що вже відбувається

Упродовж десятиліть Росія час від часу проривала національний повітряний простір союзників НАТО. Але за останній рік ці порушення суттєво почастішали і стали серйознішими. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє The Economist.

ЗМІ пише, що порушення повітряного простору Естонії стало найсуттєвішим подібним вторгненням у цій країні за більш ніж 20 років. А масована атака дронів на Польщу стала найбільшим порушенням за 76-річну історію альянсу.

The Economist зазначає, що до цього року НАТО лише сім разів за свою історію застосовувало статтю 4, яка ініціює консультації між 32 членами альянсу. Але протягом останніх двох тижнів її застосували двічі: спочатку Польща, а потім Естонія.

Також 19 вересня Італія, Фінляндія та Швеція підняли винищувачі, щоб зустріти три російські літаки, які підтвердили перехоплення помахом крила, але не зв'язалися по радіо і не змінили курс.

До того ж 22 вересня аеропорти Копенгагена та Осло тимчасово довелося закривати через зафіксовані в їхньому повітряному просторі невідомі дрони. Вночі 24 вересня дрони знову пролетіли над чотирма датськими аеропортами, включаючи військову авіабазу. Через два дні шведські чиновники заявили, що дрони були помічені над архіпелагом Карлскруна на сході країни.

Дрони знову були помічені над датськими об'єктами, включаючи авіабазу, 27 вересня.

Данія, схоже, переконана, що недавні вторгнення були випадковими, пише видання.

Автори публікації зазначають, що нещодавні дії Росії, швидше за все, спрямовані на те, щоб спричинити розкол між Європою та Америкою, а також між самими європейськими членами НАТО.

"Російські вторгнення створюють враження, що Європа не здатна захистити свій повітряний простір, підриваючи довіру громадськості до урядів. Вони також викривають той факт, що Дональд Трамп не має великого бажання підтримувати своїх європейських партнерів у момент кризи. І вони підкреслюють внутрішні розбіжності Європи щодо того, як реагувати".

