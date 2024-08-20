Вступление Украины частями в НАТО: как на это отреагирует Путин

Президент Чехии Петр Павел заявил, что допускает возможность вступления Украины в НАТО, в условиях заключения соглашения о прекращения огня и перемирия с Россией, но временной потери части оккупированной территории.

НАТО и Украина

Но, как говорит политолог Виктор Небоженко, тогда это будет не НАТО и не полноценная Украина, а что-то другое. По его мнению, последствия такого решения Альянса, для Европы будут огромные.

"Венгрия и Словакия подымут бунт в НАТО и попытаются не пропустить Украину, что потребует отказа НАТО от принципа консенсуса при принятии кардинальных решений, а бунт Орбана будет подавлен. За вступление в НАТО Украина получает реальную гарантию своей безопасности, длительную передышку в войне и перспективы плана Маршала-2. А НАТО, со своей стороны, получает самую сильную армию в Европе, имеющую опыт успешной войны с агрессивной Россией, а также реальную возможность близко приблизится к Москве", — говорит политолог.

Небоженко считает, что максимальное приближение НАТО к границам России вызовет острое недовольство российских военных и резкое ухудшение политической судьбы диктатора Владимира Путина, которое своими авантюрами довел Россию до такого состояния.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Чехии Петр Павел допустил, что в НАТО могут принять часть Украины. Он выразил мнение, что вступление Украины в НАТО не должно быть привязано к возобновлению контроля над всеми ее территориями. Он отметил, что полное восстановление контроля Украины над ее территорией не является необходимым условием вступления в Альянс. По его словам, если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то можно принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент.



