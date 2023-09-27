Вступление Украины в НАТО в обмен на территории: идут ли внутри Альянса дискуссии

В НАТО сегодня никто не рассматривает возможность вступления Украины в Альянс через отказ от временно оккупированных территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала представитель Украины при НАТО Наталья Галибаренко, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

Во время подхода к СМИ в Брюсселе Галибаренко заявила, что среди стран-членов НАТО нет подобных дискуссий, что и подтвердили делегации других стран.

"Мне приходилось слышать высказывания, мол, Украине стоит учесть опыт Германии, которая вступала в НАТО частями. Но это неформальные обсуждения, в которых проверяют почву: они хотят посмотреть, какой будет реакция. В штаб-квартире НАТО такого нет", — отметила Галибаренко.

Представитель Украины при НАТО подчеркнула, что в Альянсе в частности обсуждают, как Украина может совместить проведение реформ с ведением боевых действий, поскольку все понимают насколько это трудно.

"Иногда партнеры признают, что требуют от нас слишком много, ведь по реформам нам выдвигают те же требования, которые выполняли страны в мирное время. У нас нет десяти лет на реформы. У нас другие сроки", — отметила посол.

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