Вступление Украины в НАТО в обмен на территории: идут ли внутри Альянса дискуссии

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Кравцев Сергей
В НАТО сегодня никто не рассматривает возможность вступления Украины в Альянс через отказ от временно оккупированных территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала представитель Украины при НАТО Наталья Галибаренко, которую цитирует "Интерфакс-Украина".
НАТО-Украина. Фото: из открытых источников
Во время подхода к СМИ в Брюсселе Галибаренко заявила, что среди стран-членов НАТО нет подобных дискуссий, что и подтвердили делегации других стран.
Представитель Украины при НАТО подчеркнула, что в Альянсе в частности обсуждают, как Украина может совместить проведение реформ с ведением боевых действий, поскольку все понимают насколько это трудно.
Читайте также на портале "Комментарии" — высказанная главой канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенсеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, ради получения членства в Альянсе вызвала предсказуемый резонанс. Ей заинтересовались в России, а в Украине жестко раскритиковали. При этом, в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не первый раз) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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