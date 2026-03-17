ВСУ "потопили" корабль НАТО у побережья Португалии: детали

Во время международных военно-морских учений REPMUS/Dynamic Messenger 2025 украинские военные неожиданно для НАТО продемонстрировали эффективность новых морских технологий. Подразделение под руководством Вооруженных сил Украины, выполнявшее роль условного противника, смогло переиграть силы НАТО во всех сценариях тренировок у побережья Португалии.

Морской дрон Magura V7. Фото: AP

Как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, во время военных маневров отрабатывали пять разных боевых ситуаций, от защиты портов и конвоев до нападений на морские группы. В каждом из них победу одержала "красная команда", руководимая украинскими военными.

Ключевую роль в учениях сыграли украинские морские беспилотники Magura V7. Это скоростные дроны-катера, способные вести разведку или атаковать корабли с помощью установленного вооружения. На учения украинская сторона привезла несколько модификаций этих аппаратов. Один из них был оснащен разведывательными системами и взрывным зарядом, другой был с пулеметной установкой.

"Учения четко продемонстрировали, что беспилотные системы в сочетании с оперативным опытом и проверенным планированием представляют "реальную угрозу" для морских сил НАТО – прежде всего потому, что НАТО еще недостаточно хорошо подготовлено к атакам с помощью таких вооружений", — говорится в статье.

Учения проводились максимально приближенно к реальным боевым условиям. Участники тренировались работать под радиопомехами, использовали акустическую разведку и разные средства противодействия. Хотя настоящих атак не совершали, "победу" фиксировали тогда, когда система наведения первой захватывала цель, что подтверждалось видеозаписью.

По словам одного из украинских участников, во время одного из сценариев "красные" нанесли столько условных ударов по фрегату союзников, что в реальном бою корабль был бы утоплен. В то же время, военные НАТО даже не сразу заметили атаку. Команда "синих" в общем чате спросила: "Вы будете сейчас на нас нападать или нет?", хотя фактически уже была "уничтожена".

"Проблема была не в том, что они нас не могли остановить – они нас даже не видели", – прокомментировал ситуацию украинский источник.

Эффективность морских дронов Украина демонстрирует еще с начала полномасштабной войны с Россией. В частности, в 2022 году был утоплен флагман Черноморского флота ракетный крейсер Москва. После этого российский флот вынужден был перенести основные силы из Севастополя в Новороссийск.

Представители НАТО подчеркнули, что во время этих учений украинский флот впервые возглавил координацию условного "врага". В Альянсе назвали это исторической вехой и подтверждением того, что опыт Украины в современной морской войне становится все более важным для партнеров.

