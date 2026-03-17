ЗСУ "потопили" корабель НАТО біля узбережжя Португалії: деталі

Під час міжнародних військово-морських навчань REPMUS/Dynamic Messenger 2025 українські військові несподівано для НАТО продемонстрували ефективність нових морських технологій. Підрозділ під керівництвом Збройних сил України, який виконував роль умовного противника, зміг переграти сили НАТО у всіх сценаріях тренувань біля узбережжя Португалії.

Морський дрон Magura V7. Фото: AP

Як повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, під час військових маневрів відпрацьовували п’ять різних бойових ситуацій, від захисту портів і конвоїв до нападів на морські групи. У кожному з них перемогу здобула "червона команда", якою керували українські військові.

Ключову роль у навчаннях відіграли українські морські безпілотники Magura V7. Це швидкісні дрони-катери, здатні вести розвідку або атакувати кораблі за допомогою встановленого озброєння. На навчання українська сторона привезла кілька модифікацій цих апаратів. Один з них був оснащений розвідувальними системами та вибуховим зарядом, інший був з кулеметною установкою.

"Навчання чітко продемонстрували, що безпілотні системи у поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять "реальну загрозу" для морських сил НАТО – насамперед тому, що НАТО ще недостатньо добре підготовлене до атак за допомогою таких озброєнь", — йдеться в статті.

Навчання проводилися максимально наближено до реальних бойових умов. Учасники тренувалися працювати під радіоперешкодами, використовували акустичну розвідку та різні засоби протидії. Хоча справжніх атак не здійснювали, "перемогу" фіксували тоді, коли система наведення першою захоплювала ціль, що підтверджувалося відеозаписом.

За словами одного з українських учасників, під час одного зі сценаріїв "червоні" завдали стільки умовних ударів по фрегату союзників, що в реальному бою корабель був би потоплений. Водночас військові НАТО навіть не одразу помітили атаку. Команда "синіх" в загальному чаті запитала: "Ви будете зараз на нас нападати чи ні?", хоча фактично вже була "знищена".

"Проблема була не в тому, що вони нас не могли зупинити — вони нас навіть не бачили", — прокоментувало ситуацію українське джерело.

Ефективність морських дронів Україна демонструє ще з початку повномасштабної війни з Росією. Зокрема, у 2022 році було потоплено флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер Москва. Після цього російський флот змушений був перенести основні сили з Севастополя до Новоросійська.

Представники НАТО наголосили, що під час цих навчань український флот уперше очолив координацію умовного "ворога". В Альянсі назвали це історичною віхою та підтвердженням того, що досвід України у сучасній морській війні стає дедалі важливішим для партнерів.

