Ядерные угрозы РФ: Рютте рассказал, что пора бы уже давно понять Путину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно быть осторожным с угрозами применить ядерное оружие, ведь он должен понимать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Путин должен знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести", — отметил генсек Североатлантического альянса.

Марк Рютте также заявил, что он хотел бы, чтобы в будущем Альянс активнее подчеркивал собственные ядерные возможности для сдерживания соперников, в частности России, и считает, что нет причин для паники у народов альянса.

По мнению Рютте, странам НАТО важно больше говорить с общественностью о ядерном сдерживании, "чтобы они понимали, как это способствует нашей общей безопасности".

"Когда Россия использует опасную и бескомпромиссную ядерную риторику, наши народы должны знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО имеет мощный фактор ядерного сдерживания для сохранения мира", – добавил он.

Генсек назвал ядерное сдерживание НАТО "наивысшей гарантией нашей безопасности", добавив, что оно должно оставаться надежным, безопасным и эффективным.

