Ядерные угрозы РФ: Рютте рассказал, что пора бы уже давно понять Путину
Ядерные угрозы РФ: Рютте рассказал, что пора бы уже давно понять Путину

Генсек НАТО успокоил людей относительно ядерных угроз Путина

8 ноября 2025, 10:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно быть осторожным с угрозами применить ядерное оружие, ведь он должен понимать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Путин должен знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести", — отметил генсек Североатлантического альянса.

Марк Рютте также заявил, что он хотел бы, чтобы в будущем Альянс активнее подчеркивал собственные ядерные возможности для сдерживания соперников, в частности России, и считает, что нет причин для паники у народов альянса.

По мнению Рютте, странам НАТО важно больше говорить с общественностью о ядерном сдерживании, "чтобы они понимали, как это способствует нашей общей безопасности".

"Когда Россия использует опасную и бескомпромиссную ядерную риторику, наши народы должны знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО имеет мощный фактор ядерного сдерживания для сохранения мира", – добавил он.

Генсек назвал ядерное сдерживание НАТО "наивысшей гарантией нашей безопасности", добавив, что оно должно оставаться надежным, безопасным и эффективным.

Читайте также на портале "Комментарии" — Марк Рютте саркастически прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о возможном готовящемся испытании ядерного оружия. Его реакция прозвучала во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

Также издание "Комментарии" сообщало – мир может свалиться в Третью мировую войну в любую секунду: что стоит за новыми ядерными угрозами.




