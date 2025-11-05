Генсек НАТО Рютте с иронией отреагировал на ядерные угрозы Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте саркастически прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о возможном готовящемся испытании ядерного оружия. Его реакция прозвучала во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном, сообщает Digi24.

Марк Рютте отреагировал на ядерные угрозы Путина. Фото из открытых источников

На вопрос журналистов о том, как он оценивает последнее заседание Совбеза России, которое Путин провел в ответ на анонсированные США ядерные испытания, Рютте ответил с явной иронией.

"Я уже давно не реагирую на заседания, организуемые Путином. Ему платят как президенту России, поэтому он их организует", — сказал Рютте.

Напомним, что 5 ноября Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ поручил силовым и гражданским структурам подготовиться к новым испытаниям ядерного оружия. Это явилось реакцией на слова президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении американских ядерных испытаний.

Путин назвал заявления Вашингтона "серьезным вопросом" и подчеркнул, что Россия не может оставить их без ответа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минобороны РФ Белоусов заявил о готовности России начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле. Путин сказал, что это может произойти после подобных шагов со стороны других стран, обладающих ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посмеялся над Трампом указав, что тот сам не понимает своих слов о ядерных испытаниях. После этого бывший российский президент добавил, что Москва может также прибегнуть к ядерным испытаниям.